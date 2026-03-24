Klappe fällt für Video-KI Sora

Unterdessen ​stellte OpenAI überraschend seinen KI-Videogenerator Sora ein. «Wir verabschieden uns von Sora», teilte ​das Entwicklerteam auf der Plattform X mit. Man ​wisse, dass diese Nachricht enttäuschend sei, und werde bald Details zum Zeitplan nennen und erläutern, wie Nutzer ihre erstellten Werke ‌sichern können. Der Zeitung «Wall Street Journal» zufolge kündigte OpenAI-Chef Sam Altman der Belegschaft an, alle Produkte abzuwickeln, die auf den Videomodellen des Unternehmens basieren. Davon seien neben der App für Endverbraucher auch ​die Entwicklerversion ​sowie die Videofunktion innerhalb von ChatGPT betroffen. Mit ⁠dem Schritt wird auch die Zusammenarbeit mit Walt Disney ​beendet.