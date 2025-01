Sicherheitsexperten von Microsoft hätten im vergangenen Herbst den Abfluss grosser Datenmengen über eine Schnittstelle der OpenAI-Software beobachtet, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag (Ortszeit). Die Verantwortlichen hierfür stünden mutmasslich mit dem chinesischen Startup DeepSeek in Verbindung. Dessen kostengünstige und dennoch technologisch hochwertige Künstliche Intelligenz (KI) hatte die Branche zu Wochenbeginn in Aufregung versetzt.