Der Microsoft-Partner kündigte am Donnerstag eine Oberfläche namens «Canvas» als Alternative zur gängigen Chat-Schnittstelle an. Der Name leitet sich vom englischen Begriff für die Leinwand eines Malers ab. Dabei könne der Nutzer bei der Arbeit an einem Text oder Code nicht nur selbst Änderungen vornehmen, sondern Abschnitte markieren und der KI dazu Anweisungen geben.