Die o1-Serie sei so trainiert worden, dass sie ähnlich wie ein Mensch sich mehr Zeit zur Lösung eines Problems nehme, teilte der Microsoft-Partner am Donnerstag mit. «Sie können in den Bereichen Wissenschaft, Programmierung und Mathematik komplexe Aufgaben durchdenken und schwierigere Probleme lösen als frühere Modelle», hiess es. Bei gewissen Standardtests in den Bereichen Physik, Chemie und Biologie sei die Leistung der neuen Künstlichen Intelligenzen (KI) vergleichbar mit der menschlicher Doktoranden.