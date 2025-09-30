In den ersten sechs Monaten habe das Startup Erlöse von 4,3 Milliarden Dollar erwirtschaftet, schrieb das Nachrichtenportal «The Information» am Dienstag. Dies seien 16 Prozent mehr als im Gesamtjahr 2024. Gleichzeitig habe der ChatGPT-Anbieter wegen der hohen Entwicklungskosten seiner Künstlichen Intelligenz (KI) 2,5 Milliarden Dollar an Verlusten aufgehäuft. Die US-Firma verfüge aber über ein Finanzpolster von 17,5 Milliarden Dollar. OpenAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.