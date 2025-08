Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, soll dies aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern ermöglichen, Aktien zu verkaufen. Das von Microsoft unterstützte Unternehmen will durch den Verkauf Milliarden einnehmen, wobei bestehende Investoren, darunter Thrive Capital, Interesse am Kauf einiger der Mitarbeiteraktien bekundet haben, so der Insider.