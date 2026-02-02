Die Suche nach neuer Hardware wirkt sich den Angaben nach auf die finanzielle Verflechtung der beiden Konzerne aus. Die Verhandlungen über eine im September angekündigte Investition von Nvidia in OpenAI in Höhe ⁠von bis zu 100 Milliarden Dollar ziehen sich hin. Ursprünglich sollte der Deal, der dem Chiphersteller eine Beteiligung an dem Startup sichern würde, binnen Wochen abgeschlossen ​sein. OpenAI hat zudem Verträge mit Nvidia-Konkurrenten wie AMD ‌geschlossen. Nvidia-Chef Jensen Huang wies Berichte über Spannungen ‍am Samstag als «Unsinn» zurück. OpenAI betonte zudem, das Unternehmen verlasse sich für den Grossteil ​seiner Rechenleistung weiterhin auf Nvidia.