«OpenAI wird Reddit-Inhalte in ChatGPT und neue Produkte einbringen und den Nutzern helfen, Reddit-Communities zu entdecken und sich dort zu engagieren», hiess es in einer gleichlautenden Ankündigung auf den Firmenblogs beider US-Unternehmen am Donnerstag. Der Zugriff in Echtzeit auf die Daten von Reddit werde es den KI-Werkzeugen von OpenAI ermöglichen, «Reddit-Inhalte besser zu verstehen und zu präsentieren, insbesondere zu aktuellen Themen». Reddit werde seinerseits KI-Werkzeuge für die Nutzer und Moderatoren seiner Foren einsetzen können. Zudem werde OpenAI ein Werbepartner.