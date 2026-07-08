Der OpenAI-Rivale Anthropic stellt seine modernsten KI-Modelle «Fable 5» und «Mythos 5» ‌bislang nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Da sich diese Programme durch verbesserte Fähigkeiten beim Aufspüren von IT-Sicherheitslücken auszeichnen, sollen ​Behörden ​und kritische Branchen wie ⁠der Finanzsektor Gelegenheit erhalten, ihre Systeme ​auf Schwachstellen zu ⁠prüfen. Zeitweise schaltete Anthropic die neuen KI-Modelle sogar komplett ab, ‌nachdem die US-Regierung ausländischen Nutzern den Zugriff verboten hatte. Inzwischen wurden diese Beschränkungen wieder aufgehoben.