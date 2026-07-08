Die ⁠drei Varianten von GPT-5.6 würden am Donnerstag freigeschaltet, ⁠teilte das Startup am Dienstag (Ortszeit) in einem Beitrag auf dem ‌Kurznachrichtendienst X mit. «Sol» sei die ‌leistungsstärkste Version der neuen ​KI und «Luna» die preisgünstigste Option. Dazwischen rangiere «Terra». Das Nachrichtenportal Axios hatte zuerst über die Pläne berichtet.

OpenAI musste die Veröffentlichung von GPT-5.6 auf Anordnung der US-Behörden verschieben. Stattdessen ‌erhielten ausgewählte Tester Zugriff auf die KI, um mögliche Sicherheitsrisiken zu bewerten. Die USA befürchten, dass die Technologie ​von Staaten wie China oder Russland für ​militärische oder geheimdienstliche Zwecke missbraucht werden ​kann.

Der OpenAI-Rivale Anthropic stellt seine modernsten KI-Modelle «Fable 5» und «Mythos 5» ‌bislang nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Da sich diese Programme durch verbesserte Fähigkeiten beim Aufspüren von IT-Sicherheitslücken auszeichnen, sollen ​Behörden ​und kritische Branchen wie ⁠der Finanzsektor Gelegenheit erhalten, ihre Systeme ​auf Schwachstellen zu ⁠prüfen. Zeitweise schaltete Anthropic die neuen KI-Modelle sogar komplett ab, ‌nachdem die US-Regierung ausländischen Nutzern den Zugriff verboten hatte. Inzwischen wurden diese Beschränkungen wieder aufgehoben. 

(Reuters)