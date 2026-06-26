Dies sagte eine ‌mit dem Vorgang ‌vertraute Person der ​Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. OpenAI-Chef Sam Altman habe der Belegschaft mitgeteilt, dass das neueste Modell, ‌GPT 5.6, zunächst nur ausgewählten Partnern in einer Vorabversion zur Verfügung gestellt ​werde, berichtete zuvor das ​Technologieportal «The Information». ​Dabei werde die Regierung von US-Präsident Donald ‌Trump den Zugang für jeden einzelnen Kunden genehmigen. Die stufenweise ​Markteinführung ​erfolge auf ⁠Wunsch der nationalen Cyber-Direktion ​und des US-Büros ⁠für Wissenschafts- und Technologiepolitik.