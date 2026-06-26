Dies sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. OpenAI-Chef Sam Altman habe der Belegschaft mitgeteilt, dass das neueste Modell, GPT 5.6, zunächst nur ausgewählten Partnern in einer Vorabversion zur Verfügung gestellt werde, berichtete zuvor das Technologieportal «The Information». Dabei werde die Regierung von US-Präsident Donald Trump den Zugang für jeden einzelnen Kunden genehmigen. Die stufenweise Markteinführung erfolge auf Wunsch der nationalen Cyber-Direktion und des US-Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik.
(Reuters)