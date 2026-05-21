Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte US-Softwarehaus ‌OpenAI ⁠steht in den Startlöchern für einen ⁠Börsengang. Der Entwickler des Chatbots ChatGPT ‌plane, in den kommenden ‌Wochen einen vertraulichen ​Antrag auf eine Börsenzulassung in den USA zu stellen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am ‌Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen, das zuletzt ​mit 852 Milliarden Dollar ​bewertet wurde, strebe den ​Schritt aufs Parkett im September an. ‌Die Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley arbeiteten bereits an einem Börsenprospekt. ​OpenAI ​reagierte zunächst ⁠nicht auf eine Bitte ​um Stellungnahme. Zuerst ⁠hatte das «Wall Street Journal» über ‌die Pläne berichtet.

(Reuters)