Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte US-Softwarehaus ‌OpenAI ⁠steht in den Startlöchern für einen ⁠Börsengang. Der Entwickler des Chatbots ChatGPT ‌plane, in den kommenden ‌Wochen einen vertraulichen ​Antrag auf eine Börsenzulassung in den USA zu stellen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am ‌Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.