Anderson muss den Aspirin-Hersteller aus einer tiefen Krise führen. Sein Vorgänger Werner Baumann hatte Bayer mit der milliardenschweren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto einen schier nicht enden wollenden Rechtsstreit wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters ins Haus geholt und viel Vertrauen verspielt. Seit der Monsanto-Übernahme 2018 hat Bayer rund 70 Prozent an Börsenwert verloren. Anderson reagiert mit einem Konzernumbau und hatte bereits angekündigt, dass mit dem neuen Organisationsmodell ein erheblicher Personalabbau verbunden ist - zulasten vieler Führungskräfte. So sollen Hierarchien abgebaut, Bürokratie beseitigt, Strukturen verschlankt und Entscheidungsprozesse beschleunigt werden. Mit dem Programm will der seit Juni vergangenen Jahres amtierende Bayer-Chef ab 2026 die Kosten jährlich um zwei Milliarden Euro drücken. Zum Ende des zweiten Quartals beschäftigte Bayer noch rund 96'500 Menschen - vor Jahresfrist waren es noch rund 102'000 Menschen gewesen.