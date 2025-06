Häuser & Co ist auf Spritzverfahren von Werkstoffen in Industrieanlagen spezialisiert. Sein Vater spaltete das Unternehmen 1995 von ThyssenKrupp ab und suchte sich neue Kunden. Häuser ist davon überzeugt, dass die Stahlproduktion in Deutschland keine Zukunft hat. «Viele Arbeitsplätze werden in den nächsten drei bis fünf Jahren verloren gehen», sagt Häuser Junior, der vom Niederrhein nach Duisburg pendelt. «Wenn die Stahlindustrie in Duisburg wegbricht, wo sollen die Leute denn dann hin? Es gibt kein anderes Unternehmen, keine andere Branche wo die Leute hingehen können.»