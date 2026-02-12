Die Papiere des US-Paketdienstes legen am Donnerstag um rund zwei Prozent zu. FedEx teilte mit, der bereinigte Gewinn im Quartal zum 28. Februar werde dank einer starken Nachfrage rund um die Feiertage die Analystenprognose von 4,01 Dollar je Aktie übertreffen.
Zudem peilt der Konzern für 2029 einen Umsatz von 98 Milliarden Dollar und einen operativen Gewinn von acht Milliarden Dollar an. Dies entspricht einem Anstieg von gut zehn und 30 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Um diese Ziele zu erreichen, will sich FedEx auf margenstarke Geschäftsbereiche konzentrieren - etwa das Gesundheitswesen sowie die Automobil- und Luftfahrtindustrie.
(Reuters)