Zudem ‌peilt der Konzern ⁠für 2029 einen Umsatz von 98 Milliarden Dollar und einen operativen Gewinn von acht Milliarden Dollar an. Dies entspricht einem Anstieg von gut zehn und 30 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Um diese Ziele zu erreichen, will sich FedEx ⁠auf margenstarke Geschäftsbereiche konzentrieren - etwa das Gesundheitswesen sowie die Automobil- und Luftfahrtindustrie.