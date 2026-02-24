Der Fonds mit einem Marktwert von rund 6,8 Milliarden US-Dollar verlor am Montagnachmittag etwa 1 Prozent auf 20,44 US-Dollar und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit dem 10. April, als Zollturbulenzen die Märkte erschütterten. Der ETF verzeichnete laut Daten von Bloomberg vier Wochen in Folge Abflüsse in Höhe von insgesamt fast 1 Milliarde US-Dollar. Die Transaktionen vom Montag dürften die Put-Positionen insgesamt weiter aufblähen. Die Transaktionen folgten auf eine Reihe von Geschäften in der vergangenen Woche, die zeigten, dass Anleger sich gegen Kursverluste des ETF absicherten und ihre Wetten auf eine Erholung der Softwareaktien aufgaben.