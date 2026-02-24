Optionshändler setzen auf weitere Probleme für Softwareunternehmen, deren Aktien nach einem Bericht von Citrini Research über Risiken der künstlichen Intelligenz für den Sektor erneut einbrechen. Die Händler kaufen Put-Optionen auf einen Fonds, der einen Index von Leveraged Loans an Unternehmen wie die Softwareanbieter McAfee und Proofpoint nachbildet. In den letzten drei Wochen beliefen sich die gesamten bärischen Optionswetten auf den ETF auf mehr als 400'000 Kontrakte oder 40 Millionen Aktien, wodurch die offenen Positionen in Puts auf den höchsten Stand seit 2023 stiegen.
Am Montag kaufte ein Investor 30'000 Put-Optionen für 20 US-Dollar im April auf den Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Diese Position würde sich bereits bei einem Rückgang von 3,5 Prozent rechnen - auf unter das Niveau vom April 2025 - für den Fonds, der laut Susquehanna International Group zu etwa 18 Prozent in Software investiert ist. Kurz darauf folgten 50’000 Puts, die ebenfalls profitabel wären, wenn der ETF bis Mitte Juli um denselben Prozentsatz fällt.
Der Fonds mit einem Marktwert von rund 6,8 Milliarden US-Dollar verlor am Montagnachmittag etwa 1 Prozent auf 20,44 US-Dollar und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit dem 10. April, als Zollturbulenzen die Märkte erschütterten. Der ETF verzeichnete laut Daten von Bloomberg vier Wochen in Folge Abflüsse in Höhe von insgesamt fast 1 Milliarde US-Dollar. Die Transaktionen vom Montag dürften die Put-Positionen insgesamt weiter aufblähen. Die Transaktionen folgten auf eine Reihe von Geschäften in der vergangenen Woche, die zeigten, dass Anleger sich gegen Kursverluste des ETF absicherten und ihre Wetten auf eine Erholung der Softwareaktien aufgaben.
Ein oder mehrere Anleger kauften in der vergangenen Woche insgesamt 250'000 Put-Optionen für Juli zu 20 US-Dollar und hatten bereits Anfang Februar 100'000 Put-Optionen für April zu 20 US-Dollar gekauft.
Ein Anleger schien ebenfalls seine Wette auf eine Erholung aufzugeben. Ein Händler verkaufte Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 92 US-Dollar für den iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) und schloss damit eine Position, die er vor etwa zwei Wochen inmitten des starken Ausverkaufs von Softwareunternehmen eröffnet hatte. Der Anleger «warf das Handtuch, da der Sektor weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleibt», so die Analyse des Finanzinstituts Susquehanna vom Freitag.
(Bloomberg/cash)