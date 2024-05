Während Natixis davon ausgeht, dass die EZB ihren Einlagensatz bis zum Jahresende in fünf Schritten auf 2,75 Prozent senken wird, haben einige Währungshüter kürzlich erklärt, dass sie nach dem wahrscheinlichen ersten Schritt am 6. Juni nichts überstürzen sollten. EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch lehnte in einem Interview am Dienstag eine hintereinander folgende Senkung im Juni und Juli ab.