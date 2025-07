Max Viessmann ist der Sohn des Milliardärs Martin Viessmann und führt das deutsche Heizungs- und Kühlungsunternehmen in vierter Generation. Im Jahr 2024 schloss Carrier Global die Übernahme von Viessmann Climate Solutions, dem grössten Geschäftsbereich des Familienunternehmens, ab und Viessmann trat in den Vorstand ein. Im Juni 2025 verkaufte er einen Teil seiner Anteile, um «die Neugewichtung des Portfolios zu unterstützen», und Carrier Global kaufte die gleiche Menge zurück, was zu einem Erlös von 600 Millionen Dollar führte. «Ich verkaufe einen kleinen Prozentsatz meiner Aktien aus typischen Diversifizierungsgründen, aber ich bleibe der grösste nicht-institutionelle Aktionär und strebe derzeit an, dass dies so bleibt und ich auch in den kommenden Jahren weiterhin im Vorstand von Carrier tätig sein werde», sagte Viessmann in einer Erklärung zu dieser Zeit.