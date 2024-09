«Da die Cloud-Sparte zum grössten Geschäftsbereich avanciert ist, beschleunigen sich der Anstieg sowohl unseres Betriebsergebnisses als auch des Reingewinns», sagte Safra Catz, die Chefin des SAP-Rivalen am Montag. Dank prall gefüllter Auftragsbücher werde sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetzen. Oracle-Aktien stiegen daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 5,3 Prozent.