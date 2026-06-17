«Business Insider» hatte unter Berufung auf Insider ‌berichtet, dass Gespräche der beiden Technologiekonzerne über eine Cloud-Infrastruktur-Vereinbarung über mehr als drei Milliarden Dollar ​gescheitert seien. Grund dafür ​seien Bedenken hinsichtlich Sicherheit ​und Compliance gewesen. Microsoft habe Workloads in ‌die Cloud von Oracle verlagern wollen.