Der US-Softwarekonzern Oracle hat einen Medienbericht über eine gescheiterte Cloud-Vereinbarung mit Microsoft zurückgewiesen. «Die in dem Artikel genannten Details sind unzutreffend», teilte Oracle am Dienstag mit. Microsoft sei sowohl Partner als auch Kunde, und man spreche oft über eine Ausweitung der Zusammenarbeit.
«Business Insider» hatte unter Berufung auf Insider berichtet, dass Gespräche der beiden Technologiekonzerne über eine Cloud-Infrastruktur-Vereinbarung über mehr als drei Milliarden Dollar gescheitert seien. Grund dafür seien Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Compliance gewesen. Microsoft habe Workloads in die Cloud von Oracle verlagern wollen.
Für die Oracle-Cloud habe jedoch eine wichtige Sicherheitszertifizierung für die Verarbeitung von US-Regierungsdaten gefehlt. Oracle sei nicht bereit gewesen, diese Zertifizierung zu erlangen. Microsoft wollte sich zu dem Bericht nicht äussern.
(Reuters)