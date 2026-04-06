Maxson war zuvor Finanzchefin beim ‌französischen Energiemanagement- und Automatisierungskonzern Schneider Electric, der einen Jahresumsatz von mehr als 45 Milliarden Dollar erzielt. ​Maxson erhält bei Oracle ein Grundgehalt ​von 950.000 Dollar sowie ​einen erfolgsabhängigen Bonus von bis zu 2,5 Millionen ‌Dollar. Sie löst Doug Kehring ab, der die Finanzgeschäfte in den vergangenen sechs Monaten geleitet ​hatte ​und sich nun ⁠wieder auf die Vermarktung konzentrieren ​wird.