Die 48-Jährige solle mit ihrer Erfahrung in den Bereichen Infrastruktur und Energie den Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) und der Cloud-Dienste vorantreiben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Oracle nimmt derzeit hohe Schulden auf, um massive Investitionen in die KI-Infrastruktur zu finanzieren.
Maxson war zuvor Finanzchefin beim französischen Energiemanagement- und Automatisierungskonzern Schneider Electric, der einen Jahresumsatz von mehr als 45 Milliarden Dollar erzielt. Maxson erhält bei Oracle ein Grundgehalt von 950.000 Dollar sowie einen erfolgsabhängigen Bonus von bis zu 2,5 Millionen Dollar. Sie löst Doug Kehring ab, der die Finanzgeschäfte in den vergangenen sechs Monaten geleitet hatte und sich nun wieder auf die Vermarktung konzentrieren wird.
Die Oracle-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 0,4 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 25 Prozent an Wert verloren.
(Reuters)