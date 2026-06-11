Das Papier fiel im Tief so stark an einem Tag wie seit Dezember nicht mehr. In den vergangenen Monaten waren die Anleger bereits gut durchgeschüttelt worden und blieben daher nervös. Nach einem rasanten Anstieg im vergangenen Herbst hatte die Aktie monatelang fast nur den Weg nach unten gekannt. Mit der KI- und Tech-Rally der vergangenen Wochen hatte sie sich wieder auf 250 Dollar hochgearbeitet, um dann wieder auf 200 Dollar zurückzufallen.