Für 2025 erwartet Oracle ein Umsatzplus bei seiner Cloud-Sparte um 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar. In den darauffolgenden Jahren könne mit ähnlichen Wachstumsraten gerechnet werden. Im Jahr 2030 würden die Erlöse voraussichtlich 166 Milliarden Dollar erreichen und drei Viertel zu den Gesamteinnahmen beisteuern. Die optimistische Prognose für diesen Geschäftsbereich hatte vor einigen Monaten ein Kursfeuerwerk ausgelöst und die Marktkapitalisierung in Schlagdistanz zur Marke von einer Billion Dollar gebracht.