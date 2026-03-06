Der US-Softwarekonzern und SAP-Konkurrent Oracle ‌plant ⁠einem Medienbericht zufolge wegen der ⁠hohen Kosten für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren ‌die Streichung Tausender ‌Stellen.

Der Abbau solle ​Unternehmensbereiche übergreifend erfolgen und könne bereits in diesem Monat beginnen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag ‌unter Berufung auf Insider.

Die Kürzungen seien weitreichender als üblich. Einige ​beträfen demnach Stellen, deren Bedeutung ​nach Einschätzung des Unternehmens ​wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) ‌abnehmen werde.

Zudem habe Oracle intern angekündigt, viele offene Stellen ​in ​seiner Cloud-Sparte ⁠zu überprüfen und damit den ​Einstellungsprozess zu ⁠verlangsamen. Oracle lehnte eine Stellungnahme ‌ab.

(Reuters)