Das vergangene Geschäftsjahr sei schon sehr gut gewesen, das neue dürfte aber sogar noch besser ausfallen und die Umsatzzuwächse «dramatisch höher» ausfallen, sagte Oracle-Konzernchefin Safra Catz laut Mitteilung am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Austin (Texas). Die in den vergangenen Wochen schon stark gelaufene Aktie des SAP -Rivalen zog im nachbörslichen US-Handel um gut sechs Prozent an.