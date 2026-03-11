Die Aktie sprang in einer ersten Reaktion nachbörslich bereits deutlich nach oben, im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch war das Plus sogar noch stärker. Das Papier gewann zuletzt 10,4 Prozent auf 165 Dollar und würde damit im Hauptgeschäft die Kursstabilisierung seit Anfang Februar fortsetzen. Zuvor war der Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es bei Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können. Die Aussichten für die Infrastruktursparte hätten sich gebessert, schrieben nun die Analysten von Goldman Sachs.