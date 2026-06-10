Zuvor hatte das ‌Unternehmen mitgeteilt, im Geschäftsjahr 2027 ​fast 40 Milliarden Dollar durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital aufnehmen zu wollen. Darin enthalten ist eine bereits angekündigte Aktienemission im Volumen von 20 Milliarden Dollar. Der Umsatz ‌lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 19,18 Milliarden Dollar. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt mit 19,10 Milliarden gerechnet. Der ​bereinigte Gewinn von 2,11 Dollar je Aktie übertraf ​ebenfalls die Erwartungen von 1,96 Dollar.