Trump ist eigenen Angaben zufolge in Gesprächen mit mehreren Personen über den Kauf von TikTok und will in den nächsten 30 Tagen eine Entscheidung über die Zukunft der App treffen. «Ich habe mit vielen Leuten über TikTok gesprochen und es besteht grosses Interesse», sagte Trump am Samstag (Ortszeit) gegenüber Reportern an Bord der Air Force One während eines Fluges nach Florida.