Der Nettogewinn sei auf 1,89 Milliarden Dollar von 2,32 Milliarden Dollar gefallen, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in New York mit. Die Kunden hätten sich wegen des Dollar-Anstiegs und höherer Kosten mit ihren IT-Ausgaben zurückgehalten, hiess es zu Begründung.