Oracle habe die Fertigstellungstermine für einige der für OpenAI geplanten Rechenzentren von 2027 auf 2028 verschoben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Insider. Die Aktie des Unternehmens fiel um fast fünf Prozent. Die Papiere der Chiphersteller Nvidia, AMD, Micron und Arm gaben zwischen drei und sechs Prozent nach. Als Grund für die Verzögerungen nannte der Bericht Arbeitskräfte- und Materialmangel.