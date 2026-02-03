Zur Finanzierung weiterer Rechenzentren hat Oracle ‌eine ‌Kapitalerhöhung angekündigt. Der SAP-Rivale gab am Dienstag in einer Pflichtmitteilung bekannt, neue ​Aktien im Volumen ‌von bis ‌zu 20 Milliarden Dollar ausgeben zu wollen. Insgesamt will der Softwarekonzern im laufenden Jahr bis zu ⁠50 Milliarden Dollar aufnehmen, unter anderem durch die Emission von ​Anleihen.