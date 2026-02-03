Zur Finanzierung weiterer Rechenzentren hat Oracle eine Kapitalerhöhung angekündigt. Der SAP-Rivale gab am Dienstag in einer Pflichtmitteilung bekannt, neue Aktien im Volumen von bis zu 20 Milliarden Dollar ausgeben zu wollen. Insgesamt will der Softwarekonzern im laufenden Jahr bis zu 50 Milliarden Dollar aufnehmen, unter anderem durch die Emission von Anleihen.
Oracle hat sich ehrgeizige Ziele für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur gesetzt. Investoren beobachten dies mit Sorge, weil das US-Unternehmen bereits auf einem Schuldenberg von etwa 100 Milliarden Dollar sitzt. Gleichzeitig blieb das Wachstum der Cloud-Sparte zuletzt hinter den Erwartungen zurück.