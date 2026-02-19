Mittelfristig peilt der Konzern für den Zeitraum 2025 bis 2028 ein durchschnittliches jährliches operatives Ergebniswachstum (EbitdaAL) von rund drei Prozent an. An der Börse kam dies gut an. Für die Aktie ging es zuletzt um fast sechs Prozent auf 17,85 Euro nach oben. Seit Jahresbeginn hat das Papier ein Viertel gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten waren es rund 64 Prozent gewesen.