Nach Ablauf der Nachfrist des öffentlichen Kaufangebots hält sie knapp 98 Prozent am Immobilienentwickler und Hotelbetreiber, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die LPSO Holding der ägyptischen Familie um Samih Sawiris hatte in einem freiwilligen öffentlichen Kaufangebot 5,60 Franken in bar für alle ausstehenden Aktien geboten. Dieses dauerte vom 17. Dezember bis zum 5. Februar 2025 und bezog sich auf 13,2 Millionen Aktien mit einem Nennwert von je 5,00 Franken. Gemäss dem definitiven Zwischenergebnis vom 11. Februar 2025 hielt die Familie zu diesem Zeitpunkt 87,6 Prozent.