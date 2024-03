Die Immobilien-Umsätze verzeichneten einen Rückgang um 13 Prozent auf 402,0 Millionen Franken, wobei dieser Bereich stärker von der Währungsabwertung im Heimmarkt Ägypten betroffen war. In Lokalwährung seien die Erträge in Ägypten jedoch um 36 Prozent angestiegen, so die Meldung.