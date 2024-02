Vor allem die Hotels in El Gouna hätten vom Aufschwung im ägyptischen Tourismussegment profitiert, teilte die Gesellschaft der Familie Sawiris am Mittwoch mit. Insgesamt hätten in den Hotels über das ganze Jahr hinweg 2,7 Millionen Gäste übernachtet, was ein Anstieg von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute. In der «Flagship-Destination» El Gouna sei die Belegungsrate im Jahr 2023 auf 73 Prozent von 70 Prozent im Vorjahr angewachsen.