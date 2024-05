Der anhaltende Konflikt in Gaza habe im ersten Quartal seine Spuren im Hotelgeschäft hinterlassen und zu einigen Stornierungen in Ägypten geführt, sagte CEO Omar El Hamamsy am Dienstag an einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Im Jahresverlauf habe sich die Lage bei den Buchungen aber verbessert und die Monate April und Mai seien wieder auf einem hohen Niveau.