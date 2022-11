Hotelgeschäft verbessert

Deutlich verbessert zeigte sich im dritten Quartal das Hotelgeschäft. So waren etwa die Hotels an der Flagship-Destination El Gouna in Ägypten wieder zu 77 Prozent ausgelastet. Etwas tiefer war die Belegung mit rund 52 Prozent in Taba Heights. Das Niveau habe das Niveau vor der Pandemie übertroffen, mit einem signifikantem Anstieg von Umsatz und Bruttogewinn in allen Hotels, teilte die Gruppe mit.