Orban habe Putin einen entsprechenden Brief geschrieben und «darauf hingewiesen, dass die auf gegenseitigem Respekt beruhende Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Russland auch in einem schwierigen geopolitischen Umfeld wichtige Gespräche ermöglicht», schrieb Regierungssprecher Zoltan Kovacs am Donnerstag auf der Plattform auf X. «Ministerpräsident Orban bekräftigte Ungarns Engagement für den Frieden und die Bereitschaft, die Zusammenarbeit in Bereichen zu intensivieren, die nicht durch internationales Recht eingeschränkt sind, und unterstrich die Bedeutung des Dialogs für die Förderung friedlicher Beziehungen.»