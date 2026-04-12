Magyar hat im Wahlkampf angekündigt, als erstes gegen Korruption vorzugehen und von der EU ​eingefrorene Gelder für Ungarn freizubekommen. Zudem werde er die Position Ungarns in der ​EU und der Nato stärken. Experten gehen davon aus, dass die Spannungen Ungarns zur EU unter Magyar abnehmen würden. Zuletzt waren diese durch Orbans ‌Veto gegen ein 90 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für Kiew weiter verschärft worden. Magyar ging im Wahlkampf behutsam vor, um konservative Wähler nicht zu verschrecken. Anders als Orban lehnt er das Recht der Ukraine auf einen künftigen EU-Beitritt nicht prinzipiell ab, ​Tisza unterstützt ​aber keinen beschleunigten Beitritt Kiews.