Orban erklärte, nur Trumps Rückkehr ins Weisse Haus könne Frieden in der Ukraine bringen. In einem Video auf Facebook sagte er, unter Trumps Präsidentschaft in den Jahren 2017 bis 2021 habe es Frieden in Nahost und in der Ukraine gegeben. In einer von Orbans Büro in deutscher Sprache veröffentlichten Erklärung des ungarischen Regierungschefs hiess es, Trump habe sich in der Welt Respekt verschafft und damit die Voraussetzungen für Frieden geschaffen. «Auch heute gäbe es keinen Krieg, wenn er immer noch Präsident der Vereinigten Staaten wäre.» Es sei an den Amerikanern, ihre eigene Entscheidung zu treffen, «und es ist an uns Ungarn, offen zuzugeben, dass es für die Welt und auch für Ungarn besser wäre, wenn Präsident Donald Trump zurückkehren würde». Mit Blick auf die Wirtschaft sagte Orban: «Wenn der Herr Präsident zurückgekehrt sein wird, werden wir den amerikanisch-ungarischen Handelsbeziehungen neuen Schwung verleihen.»