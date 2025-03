Die Division eröffnete im letzten Jahr sechs neue Buchhandlungen, so in den Bahnhöfen Chur, Aarau, Winterthur und Zug. Zwei weitere Läden entstanden im Einkaufszentrum Letzipark in Zürich und im Einkaufsquartier von Uster. Im laufenden Jahr soll das Filialnetz weiter ausgebaut werden.