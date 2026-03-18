Das Zürcher Traditionsunternehmen hat mit den Jahreszahlen 2025 die Erwartungen beim Betriebsergebnis übertroffen und von einem aussergewöhnlich starken Geschäft im Sicherheitsdruck profitiert.
Um 9.20 Uhr notieren die Aktien 8,0 Prozent höher bei 142 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent im Plus steht. Damit knüpfen die Titel an den bisherigen Anstieg im laufenden Jahr von 10 Prozent an.
Die ZKB spricht von einem soliden Resultat und hebt insbesondere die starke Entwicklung im Sicherheitsdruck hervor, wo neue Grossaufträge positiv zum Ergebnis beitrugen. Insgesamt habe Orell Füssli die Erwartungen auf EBIT-Stufe übertroffen.
Positiv beurteilt der zuständige ZKB-Experte zudem die weiterhin attraktive Dividendenpolitik. Auch wenn die vorgeschlagene Ausschüttung von 5,80 Franken je Aktie leicht unter den eigenen Schätzungen liege, bleibe die Dividendenrendite ansprechend.
(AWP)