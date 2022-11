Gleichzeitig will das Unternehmen profitabler werden. "Alles was wir tun, soll profitables Wachstum generieren und wenig kapitalintensiv sein", so Link. Der Konzern strebt bis 2028 ein EBIT-Marge von über 8 Prozent an - 2021 lag diese bei 7,3 Prozent. Auch die Aktionäre sollen profitieren: 60 bis 80 Prozent des Reingewinns will Orell Füssli als Dividende ausschütten.