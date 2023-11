Weiter gab Orell Füssli bekannt, dass Pascale Bruderer an der nächsten Generalversammlung im Mai zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen werde. Bruderer verfüge über grosse Erfahrung und ein breites Netzwerk sowohl in der Politik wie auch in der Wirtschaft, so die Mitteilung. Sie sass in den Jahren 2002 bis 2011 im Nationalrat und anschliessend bis 2019 für den Kanton Aargau im Ständerat.