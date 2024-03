Weiteres Wachstum erwartet

Für das bereits laufende Jahr gibt sich die Gruppe noch etwas zurückhaltend. So strebt Orell Füssli den Angaben zufolge weiteres Wachstum an, zu dem alle Divisionen beitragen dürften. Allerdings sei damit zu rechnen, dass weiter steigende Kosten für Löhne, Energie und Mieten sowie Investitionen in den Ausbau der digitalen Geschäftsfelder die Profitabilität belasten werden. Entsprechend rechne die Gruppe mit einer leicht tieferen EBIT-Marge als 2023.