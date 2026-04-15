Sie sollen Thomas Moser und Johannes Schaede ablösen, die aufgrund Erreichung der Amtsdauer- respektive Altersgrenze zurücktreten, wie es in der GV-Einladung vom Mittwochabend heisst. Schlup arbeitete unter anderem beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Thorbjörnson war unter anderem Group CEO der Geiger Automotive Group.