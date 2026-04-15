Orell Füssli schlägt der Generalversammlung vom 20. Mai zwei neue Verwaltungsratsmitglieder vor. So stellen sich Rosmarie Schlup und Martin Thorbjörnson für das Gremium zur Wahl.
Sie sollen Thomas Moser und Johannes Schaede ablösen, die aufgrund Erreichung der Amtsdauer- respektive Altersgrenze zurücktreten, wie es in der GV-Einladung vom Mittwochabend heisst. Schlup arbeitete unter anderem beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Thorbjörnson war unter anderem Group CEO der Geiger Automotive Group.
Die bisherigen Mitglieder Martin Folini (Präsident), Luka Müller, Mirjana Blume und Pascale Bruderer stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.