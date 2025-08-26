«Mit unseren geplanten Massnahmen zeigen wir auf, wie wir unseren Weg ohne Kapitalerhöhung gehen können», erklärte Friedli-Walser im Gespräch mit der «Finanz und Wirtschaft». Eine Kapitalerhöhung als Alternative zu den angekündigten Devestitionen habe nie im Raum gestanden, sagte sie.