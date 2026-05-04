Er folgt auf Monika Friedli-Walser, die das Unternehmen rund ein Jahr in Doppelfunktion geführt hat und Präsidentin sowie Delegierte des Verwaltungsrats bleibt.
Müller verfüge über langjährige Führungserfahrung in vergleichbaren Unternehmen und sei ein ausgewiesener Transformations- und Restrukturierungsspezialist, teilte das auf Convenience-Food, Fleischveredelung und Bio-Säfte spezialisierte Unternehmen am Montag mit.
Seit Ende 2021 leitete er die Migros-Tochter Mibelle Group und begleitete deren Verkauf an Persán. Zuvor war er den Angaben zufolge in leitenden Funktionen bei der Cham Paper Group tätig.
(AWP)