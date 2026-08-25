Tiefere Schweinefleischpreise belasten

Die Umsatzentwicklung war über alle Segmente hinweg rückläufig. Belastet wurde das Geschäft laut Orior vor allem durch deutlich tiefere Schweinefleischpreise und Verwerfungen im Schweizer Detailhandel. Hinzu kamen der Wegfall eines niederländischen Volumenauftrags und die Beendigung des defizitären Bahngeschäfts in Deutschland.