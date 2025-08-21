Ausbau von Gesa und Casualfood

Auch auf Gruppenebene setzt Orior den Rotstift an. Die Struktur soll administrativ und organisatorisch verschlankt werden. Für die belgische Tochter Culinor Food Group, deren erhoffte Synergien seit der Übernahme 2016 nicht eintraten, werden alle Optionen geprüft - bis hin zu einem Verkauf. Dagegen sollen das deutsche Biotta-Schwesterunternehmen Gesa sowie die Flughafen-Gastronomie Casualfood ausgebaut werden. Ebenso wird die Beteiligung am italienischen Pasta-Spezialisten Gaetarelli gestärkt.