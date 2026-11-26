Auch das Reisegastronomiegeschäft von Casualfood entwickelt sich schlechter als erwartet. Veränderte Passagierströme an den Flughäfen Frankfurt und Berlin sowie sinkende Konsumausgaben pro Fluggast belasten das Segment. Erfreulich entwickle sich derweil das Segment Convenience. Orior will mit Massnahmen zur Effizienzsteigerung, strikter Kostenkontrolle und Anpassung der Personalkosten gegensteuern, wobei die Wirkung ab 2027 erwartet wird.